Diretta Cremonese-Napoli ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

CREMONA - Allo Zini per trovare la quinta vittoria consecutiva in campionato e non perdere la testa. Questa la missione che nella 9ª giornata di Serie A attende il Napoli capolista, ancora imbattuto in campionato (e a punteggio pieno dopo tre partite anche in Champions League), chiamato a superare in trasferta l'ostacolo Cremonese (girigiorossi ancora a caccia della prima vittoria stagionale). Ancora out Osimehn tra gli azzurri di Luciano Spalletti, mentre sull'altro fronte Massimiliano Alvini dovrà fare a meno degli infortunati Chiriches, Hendry e Ghiglione.