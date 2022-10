Pagelle Sassuolo-Inter: Laurienté scatenato, Dumfries inarrestabile

Dionisi (all.) 6

Si deve inchinare ai centimetri dell’Inter, ma gioca bene. Davanti manca Berardi e non ci sono più Scamacca e Raspadori, altrimenti...

Consigli 6,5

La parata sul colpo di testa di Lautaro è da standing ovation. Incolpevole sui due gol.

Toljan 6

Contiene Dimarco.

Erlic 5,5

Lautaro non segna, ma gli fa trascorrere un pomeriggio infernale.

Ayhan (37’ st) sv

Senza voto.

G. Ferrari 5,5

Scelta di tempo perfetta per murare Lautaro in scivolata. Becca il giallo per trattenere Dzeko, poi lo perde sul gol del raddoppio. Si fa male e deve uscire.

Tressoldi (44’ st) sv

Senza voto.

Rogerio 6,5

Impossibile tenere Dumfries. Risponde con 96 tocchi di palla, 74 passaggi e il cross al bacio per Frattesi. Fonte di ispirazione costante.

Frattesi 7

Volée sotto rete da tennista. Terzo gol in campionato. La corsa è da quattrocentista: imprendibile.

A. Alvarez (37’ st) sv

Senza voto.

Maxime Lopez 6,5

Precisione e solita lucidità.

Thorstvedt 5,5

Non ha il passo di Barella.

Harroui (26’ st) 5,5

Entra e viene ammonito.

Ceide 5

Non incide.

Antiste (26’ st) 5,5

Aggiunge poco.

Pinamonti 6

Tiene sotto pressione Acerbi.

Laurienté 7

Crea quattro occasioni, costringe D’Ambrosio al giallo, fa penare Skriniar.