Roma-Lecce, Hjulmand duro su Belotti: Var, rosso e proteste

ROMA - Al 20' di Roma-Lecce un contrasto in mezzo al campo costa caro al capitano degli ospiti, Hjulmand. Il giocatore di Baroni e Belotti entrano simultaneamente in scivolata, ma il "Gallo" va in anticipo e tocca il pallone, scontrandosi poi con il centrocampista, che colpisce con i tacchetti dello scarpino lo stinco del romanista. L'arbitro Prontera inizialmente non ammonisce nemmeno Hjulmand, ma poi viene richiamato al Var e dopo la revisione opta per il rosso diretto, scatenando le proteste del Lecce.