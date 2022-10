Fiorentina-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi

Quella di stasera sarà la 300ª presenza in Serie A per Ciro Immobile , che ha segnato 187 gol finora nella competizione, almeno 32 in più di ogni altro giocatore dopo al massimo lo stesso numero di gare tra gli esordienti nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) - dietro di lui figurano Zlatan Ibrahimovic (155 reti, ma in 279 partite) e Hernán Crespo (143 marcature alla 300ª nella competizione).

19:45

Le parole di Vecino nel pre partita

"Giocare a Firenze non è mai facile, vincere qui ci darebbe più forza e consapevolezza ed è quello che speriamo di fare. Loro sono forti e in casa, in questo campionato, hanno sempre ottenuto grandi risultati grazie anche alla spinta del pubblico. Servirà una grande prestazione per portare a casa i tre punti, dei quali abbiamo bisogno. Giocare come interno sinistro è diverso rispetto a quando gioco a destra, dove gli inserimenti offensivi mi vengono più naturali perché è una posizione occupata di più in carriera. Anche a sinistra però, trovando continuità, posso abituarmi a farlo". Così Vecino ai microfoni di Lazio Style Channel prima del fischio d'inizio.

19:40

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3) - Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikonè, Jovic, Kouame. All. Italiano. A disposizione: Gollini, Venuti, Terzic, Ranieri, Milenkovic, Bianco, Maleh, Duncan, Zurkowski, Barak, Gonzalez, Saponara, Cabral, Cerofolini.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Casale, Gila, Radu, Kamenovic, Cataldi, Luis Alberto, Basic, Romero, Pedro, Cancellieri.

19:30

Fiorentina-Lazio, dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Fiorentina e Lazio, con fischio d’inizio allo Stadio Franchi di Firenze alle 20:45, sarà visibile su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Go.

19:20

I numeri di Fiorentina-Lazio

Qualche statistica sul match di questa sera. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Lazio (2N, 7P), un 2-0 l’8 maggio 2021, grazie a una doppietta di Dusan Vlahovic. Nelle ultime sette partite di Serie A tra Fiorentina e Lazio in casa dei toscani non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: due vittorie viola, un pareggio e quattro successi biancocelesti, incluso quello per 3-0 nella sfida più recente, il 5 febbraio scorso.

19:15

La Lazio a caccia di punti contro la Fiorentina

La serata buona per sognare. La Lazio vuole la vittoria con la Fiorentina. In classifica ha 17 punti, con tre in più salirebbe a 20, a -3 dal Napoli, a -1 dall’Atalanta. Terrebbe il ritmo di Udinese (ieri bloccata dall’Atalanta) e Milan, terrebbe a distanza Roma, Inter e Juve. Al Franchi si cerca il successo per rimanere attaccati alla vetta della classifica. Squadra carica dopo le tre vittorie di fila con Verona, Cremonese e Spezia.

Firenze - Stadio Artemio Franchi