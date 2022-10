Serie A, tutte le probabili formazioni della 10ª giornata

Dopo il turno di coppe europee torna il campionato, con la decima giornata. A spiccare è il derby di Torino, con la Juventus in cerca di riscatto dopo la debacle in Champions League con il Maccabi Haifa. Il Napoli capolista ospiterà il Bologna di Thiago Motta, mentre allo stadio Olimpico si affronteranno due delle squadre più in forma: la Lazio di Sarri (reduce da tre vittorie per 4-0) e l'Udinese di Sottil. La Roma salirà a Genova, per l'esordio casalingo di Dejan Stankovic sulla panchina della Sampdoria. I campioni d'Italia del Milan affronteranno il Verona del nuovo tecnico Bocchetti.