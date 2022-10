Diretta Atalanta-Sassuolo ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Atalanta-Sassuolo, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Atalanta e Sassuolo, in programma allo stadio Gewiss Stadium alle ore 20.45, sarà trasmesso in tv da Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, in diretta esclusiva streaming da Dazn. In alternativa sarà possibile seguire la diretta anche sul nostro sito corrieredellosport.it.

SEGUI ATALANTA-SASSUOLO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Maehle, Koopmeiners, De Roon, Soppy; Ederson; Lookman, Muriel. All.: Gasperini. A disp: F.Rossi, Bertini, Djimsiti, Ruggeri, Zortea, Boga, Malinovskyi, Pasalic, Hoilund.

Indisponibili: Musso, Palomino, Toloi, Zappacosta, Zapata. Squalificati: Hateboer. Diffidati: -.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurienté. All.: Dionisi. A disp: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Tressoldi, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Obiang, Traore, D’Andrea, Berardi, Alvarez, Antiste.

Indisponibili: Muldur, Defrel. Squalificati: - Diffidati: Ferrari.

Arbitro: Mercenaro di Genova

Assistenti: Costanzo e Passeri

IV uomo: Santoro

Var: Abisso

Avar: Longo