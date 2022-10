Tognazzi: "Spalletti e Totti? Ecco come è andata in Speravo de morì prima..."

NAPOLI - Nella settimana che porta a Roma-Napoli, si torna a parlare del complicato rapporto tra Francesco Totti e Luciano Spalletti nell’ultima esperienza di entrambi nella squadra giallorossa. A rilanciare la querelle è Gianmarco Tognazzi, che ha interpretato il tecnico toscano, oggi sulla panchina del Napoli, nella serie tv su Totti ‘Speravo de morì prima’. "Spalletti? Non l'ho mai sentito, né prima né dopo la fiction. Lui è andato oltre ciò che suggeriva la sceneggiatura. La storia è su Totti e non su Spalletti. La versione di una storia è sempre unilaterale". L'ex allenatore della Roma non ha gradito il personaggio, che nella serie viene dipinto come maggior colpevole della rottura nel rapporto con il mito giallorosso: "Quella fiction è la versione di come Totti ha vissuto una parte con la sua vita - spiega Tognazzi - viene enfatizzato il suo rapporto con Spalletti. Speravo di aver fatto capire anche quanto amore ci fosse da parte del tecnico per Totti".