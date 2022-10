Il rapporto sull'età media di acquisti e prestiti in Serie A: la classifica

Il rapporto di questo mese del Cies ha analizzato l'età media dei giocatori provienienti da altri club presenti attualmente nelle rose delle squadre dei top 5 campionati europei, escludendo quelli provenienti dalle proprie formazioni Primavera o quelli senza esprienze precedenti. Sono stati inclusi nell'analisi sia i giocatori ingaggiati a titolo definitivo che quelli in prestito. La Serie A si trova in testa con un totale di 500 giocatori ingaggiati in tutte le rose, con un'età media totale di 24,89 anni, trovandosi a metà tra Bundesliga (24,38), Premier League (24,79) e Ligue 1(25,01), Liga (25,67). Il campionato italiano ha anche la maggior percentuale di giocatori ingaggiati rispetto a quelli promossi dalle giovanili (solo 56), con un rapporto dell'89%. La percentuale più bassa è quella della Liga, che con 517 ingaggiati e 88 dalle giovanili ha un rapporto dell'83%. Il raporto ha poi analizzato squadra per squadra l'età media dei giocatori ingaggiati. L'Inter apre la classifica dalla maggiore alla minore età media, con il valore più alto di tutto il campionato italiano.