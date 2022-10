Milan-Monza, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

MILANO - Stasera Milan-Monza si affrontano per la gara valida per l'undicesima giornata, ecco dove seguirla.

Partita: Milan-Monza

Orario partita: ore 18

Canale Tv: Zona Dazn (Canale 214 di Sky)

Pay TV Streaming: Dazn

Milan-Monza è la seconda gara del sabato dell'undicesima giornata: è in programma alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza e sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Dazn in streaming via app o smart Tv, o su Zona Dazn (214 di Sky).

Milan-Monza in Diretta: la cronaca

Il Milan arriva all'appuntamento di stasera dopo aver espugnato il campo del Verona per 2-1, il Monza è invece reduce dal ko di Empoli.