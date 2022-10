Fiorentina-Inter 3-4: tabellino, statistiche e marcatori

FIRENZE - L'Inter vince 4-3 in casa della Fiorentina. Barella e Lautaro Martinez fanno chiudere il primo tempo coi nerazzurri in vantaggio di due lunghezze. Nella ripresa, accorcia Cabral, pareggia Ikonè, poi Lautaro Martinez su calcio di rigore riporta avanti l'Inter. Nel finale, al 42' dapprima Jovic pareggia nuovamente, poi Mkhitaryan in pieno recupero riporta definitivamente in vantaggio la squadra di Inzaghi.