Moviola Fiorentina-Inter, Valeri è un disastro: manca il rosso a Dimarco

Fino alla mezzora del primo tempo è calma piatta, poi spunta un episodio dietro l’altro per Valeri . Dimarco col piede direttamente coi tacchetti sopra il ginocchio di Bonaventura - intervento pericoloso - è una situazione che richiede approfondimento al Var, dove monitora tutto Mariani e richiama il collega: manca l’espulsione per il difensore dell’Inter (nemmeno ammonito), in seguito alla corretta concessione del rigore.

Gli altri episodi da moviola di Fiorentina-Inter

Piccolo giallo anche nell’azione del 3-2 interista: rigore ineccepibile - Terracciano su Lautaro - ma la lente d’ingrandimento finisce sulla posizione dell’argentino che a velocità normale viene pizzicato in fuorigioco. Supplemento d’indagini anche qui, e a Valeri viene fatta cambiare idea. Riavvolgendo il nastro, protagonista ancora Dimarco quando viene a contatto con Terracciano, ma non ci sono gli estremi per intervenire.

Manca il giallo a Biraghi: scintille nel finale

Corretta l’ammonizione per Dodo, manca quella a Biraghi che strattona Darmian. Nel secondo tempo, pestone di Amrabat su Barella con giallo (giusto) incorporato. L’interista, subito dopo, calcia lo stinco di Kouame e viene ammonito. Abbraccio e manata in faccia di Milenkovic su Dzeko: giusto il giallo, così come per Dumfries che ferma in fascia l’inesauribile Kouame. Nel finale la Viola lamenta un fallo di Dzeko su Milenkovic che dà origine al gol di Mkhitaryan: finisce in rissa.