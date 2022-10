Napoli, è scattata la prima fuga scudetto

Per ottanta minuti, Mourinho ha sfiorato l'impresa di imbrigliare la corsa di Spalletti, ma il suo reparto offensivo non è stato in grado di impensierire la retroguardia rivale, dove Kim e Juan Jesus non hanno sbagliato nulla. Il successo del Napoli è il terzo negli scontri diretti (Lazio, Milan, Roma): conferma una volta di più la grandezza della squadra di Spalletti. In 69 giorni ha vinto 9 partite su 11 in campionato, pareggiando le altre due, segnando 26 gol e subendone 9; in Champions ha centrato uno stratosferico poker, umiliando Liverpool, Rangers e Ajax due volte, con 17 gol all'attivo e 4 al passivo. In questo momento non si scorge all'orizzonte un'avversaria in grado di arrestare la marcia trionfale dei partenopei.

E' vero, l'Inter è in recupero, quanto a risultati, essendo arrivata alla terza vittoria consecutiva in campionato, ma la falsa partenza iniziale le costa il fardello di quegli 8 punti di distacco rispetto al primo posto.

Sta peggio la Juve che pure, battendo nettamente l'Empoli, ha inanellato il secondo successo di fila, ma 10 sono sempre i punti in meno rispetto al Napoli che pure conta due punti in meno rispetto a un anno fa. Nella domenica dell'accelerazione campana, spicca il colpo della Lazio a Bergamo dove, nonostante l'assenza di Immobile, Sarri ha inflitto la prima sconfitta stagionale all'Atalanta firmando un autentico capolavoro con il tridente mobile Pedro-Anderson- Zaccagni e agganciando Gasperini a quota 24. Con il Napoli in fuga scudetto, diventa sempre più appassionante la lotta per il secondo, il, terzo e il quarto posto: sei squadre sgomitano nel fazzoletto di cinque punti. E la corsa alla Champions è appena cominciata.