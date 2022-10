Cremonese-Sampdoria 0-1: Colley regala la prima vittoria a Stankovic

CREMONA - Dopo undici giornate la Sampdoria ottiene finalmente la sua prima vittoria in questa stagione di Serie A . I blucerchiati ottengono i primi tre punti in casa della Cremonese , battuta per 1-0 dalla rete nel finale di Colley . Prima vittoria per Stankovic , che si riscatta dopo la sconfitta contro la Roma. La Samp sale così al terzultimo posto con 6 punti, mentre la squadra di Alvini crolla all'ultimo posto con 4 punti e resta così l'unica squadra in campionato a non aver ancora mai vinto una partita.

Cremonese-Sampdoria, tabellino e statistiche

Dessers sbaglia un rigore, Audero para

Partita già fondamentale in chiave salvezza allo Stadio Giovanni Zini, dove si sfidano l'ultima e la penultima in classifica. È anche la sfida tra la peggior difesa (Cremonese con 21 gol subiti) contro il peggior attacco (Sampdoria con 5 gol realizzati). Tanti cambi sia per Alivini che per Stankovic, chiamati a svoltare una situazione in classifica molto complicata. Partita che si infiamma subito, con la Cremonese che conquista un rigore al quarto minuto. Azione in area e pestone di Amione su Okereke, Maresca non fischia ma viene richiamato dal Var e cambia la sua decisione. Dal dischetto si presenta Dessers che calcia male e centrale, tutto facile per Audero che para e mantiene la parità. Lunga fase di studio tra le due squadre che si scatenano nel finale del primo tempo: prima ci prova Sabiri da fuori (prima occasione per i blucerchiati), poi poco dopo Sernicola di testa con Audero chiamato ad un grande intervento. Si chiudono così i primi 45 minuti. Padroni di casa decisamente più pericolosi mentre la Sampdoria rimane in partita grazie al suo portiere.

Colley decisivo: Stankovic ottiene la prima vittoria

Spinge ancora la Cremonese nella ripresa, con Valeri e Pickel che sfiorano il gol in avvio. La Samp reagisce con l'ingresso di Gabbiadini: l'attaccante entra al 61' al posto di Sabiri e dopo neanche un minuto costringe Carnesecchi ad un ottimo intervento per evitare il gol. I blucerchiati prendono coraggio e al 78' sbloccano la gara: cross di Agudelo, Gabbiadini fa da sponda per Colley che si ritrova davanti a Carnesecchi e non sbaglia. Partita che si infiamma negli ultimi minuti, con la Cremonese che cerca in tutti i modi il gol del pari e la Samp che cerca di perdere tempo per ottenere la prima vittoria in campionato. Alla fine i blucerchiati reggono e ottengono tre punti d'oro: prima vittoria per Stankovic.