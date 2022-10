La sfida al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona chiude l’undicesima giornata di campionato. Segui con noi la cronaca in diretta cliccando sul link qui sotto.

Sassuolo-Verona, clicca qui per la diretta



LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Piccoli, Verdi; Henry. All. Bocchetti