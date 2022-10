Sassuolo-Verona 2-1: Laurentié e Frattesi ribaltano l'Hellas

REGGIO EMILIA - Dopo due sconfitte consecutive, torna a vincere il Sassuolo , che nel monday night dell'11ª giornata di Serie A supera 2-1 in rimonta il Verona , che infila invece la sesta sconfitta consecutiva e sprofonda in classifica. Il gol-lampo di Ceccherini illude gli scaligeri, rimontati dal capolavoro di Laurienté e dal guizzo di Frattesi e sfortunatissimi sotto porta nella ripresa.

Botta e risposta nel primo tempo tra Ceccherini e Laurienté

Prima frazione combattuta al Mapei, con il vantaggio lampo dell'Hellas Verona a fare da detonatore: dopo 120 secondi è il tiro cross di Ceccherini a beffare Consigli dopo le deviazione "fantasma" di Henry, che comunque confonde l'estremo difensore emiliano. Il Sassuolo fatica qualche minuto a ricomporre le idee, prima di iniziare a spingere alla ricerca del pari, che arriva al 32' con il gioiellino Laurienté, che dopo aver fallito un gol molto più facile, trova un tocco da biliardo, per battere Montipò e firmare l'1-1. Finale di primo tempo con il Verona nuovamente aggressivo, che si vede annullare per fuorigioco la rete del nuovo vantaggio firmata da capitan Veloso. Si va negli spogliatoi con l'autore del gol scaligero, Ceccherini, unico ammonito e con un cambio forzato, sempre per la squadra di Bocchetti, costretto a mandare in campo Kallon al posto dell'infortunato Piccoli.

Il Verona ci prova, ma decide Frattesi

L'avvio di ripresa del Sassuolo è tambureggiante: la squadra di Dionisi, trascinata da un pimpante Frattesi cerca subito di portate il match dalla sua parte, ma si trova davanti un Verona determinato ad andare via dal Mapei con almeno un punto in bisaccia, in ogni caso prezioso anche alla luce del successo della Samp a Cremona. Toljan con un'azione personale scheggia il palo della porta di Montipò, è però poi l'Hellas a sfiorare il gol in tre occasioni, con il "quasi autogol" di Erlic, l'erroraccio di Henry, a tu per tu con Consigli, e la "auto-traversa" di Frattesi, con Faraoni che si divora il tap-in vincente. Si rivede in campo dopo un lungo stop anche Traoré, che si rivela innesto fondamentale, visto che innesca Frattesi per il sorpasso neroverde al 74'. Un gol pesantissimo quello del centrocampista, che ribalta il risultato del Mapei e dal quale gli scaligeri non si riprenderanno più.

