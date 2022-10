Scontri Fiorentina-Inter: spunta un nuovo video dei tifosi sugli spalti

Fiorentina-Inter, nuovo video dal Franchi

In quel momento, in un altro settore dello stadio, un altro spettatore sembra affrontare a muso duro dei ragazzi seduti di fronte a lui sugli spalti. Dal video che ha iniziato a circolare online, girato subito dopo gol del 4-3 di Mkhitaryan, si vedono intervenire alcuni ragazzi con indosso la maglia viola che sembra provino a mettersi in mezzo per cercare di sedare gli animi.