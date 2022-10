Empoli-Atalanta 0-2: Gasperini riparte con Hateboer e Lookman

EMPOLI - L'Atalanta reagisce e si mette alle spalle il primo ko della stagione, incassato dalla Lazio al 'Gewiss Stadium', andando a vincere sul campo dell'Empoli (al secondo stop di fila dopo quello dello Juventus Stadium) nel match valido per la 12ª giornata di Serie A. A decidere il match le reti segnate da Hateboer alla mezz'ora e da Lookman nella ripresa, mentre il loro compagno di squadra Koopmeiners si è visto respingere un calcio di rigore da Vicario prima dell'intervallo e nel secondo tempo sono stati annullati i gol segnati da Zapata per gli ospiti e da Ebuhei per i toscani. Un successo, quello del 'Castellani', che consente ai bergamaschi di ripostarsi a -5 dal Napoli capolista e vittorioso sul Sassuolo in uno degli anticipi.