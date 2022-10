Furia Juric in Torino-Milan, la frase urlata all'arbitro dopo l'espulsione: "Vergognatevi, pezzi di m..."

TORINO - Il gol di Messias al 67' ha riaperto Torino-Milan e scatenato la reazione furiosa di Juric, che è stato espulso dall'arbitro Abisso. Sul 2-0 per i granata, l'esterno rossonero ha trovato la rete ma il Toro ne ha contestato la regolarità: Messias ha spinto Buongiorno, in copertura sull'uscita di Milinkovic-Savic, trovandosi poi senza marcatura e senza portiere e piazzando in porta con un bel sinistro il pallone. L'arbitro non ha fischiato fallo e il Var non è intervenuto, scatenando Juric in panchina: "Vergognatevi, pezzi di me...", ha urlato, beccandosi l'espulsione.