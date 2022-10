Pagelle Lazio-Salernitana: Felipe Anderson delude. Candreva, che gol da ex!

Zaccagni 6,5 Il gol segnato (5º in campionato) e un altro negato da Sepe dopo un gioco di gambe. Sempre esaltante.

Felipe Anderson 5 Il gol in fuorigioco, l’unico tiro. Una sponda di testa per Vecino. Il primo flop da falso nueve.

Cancellieri (36’ st) sv Rischia subito il giallo e lo becca nella coda da far west. Irascibile.

Luis Alberto 6,5 Partenza melanconica e confusionaria, all’improvviso serve Pedro (palo) e disegna quel fior di assist per Zaccagni (gol). Non riesce a chiudere sul raid di Mazzocchi, è uscito buio.

Marusic 5 Scavalcato dal cross di Mazzocchi, Candreva prende in mezzo lui e Romagnoli. Dia sfila dalla sua parte. Fuori dopo il giallo.

Romagnoli 5,5 Sballottato dal contropiede del gol di Candreva, è fuori posizione. Smarrito per la prima volta.

Sarri (all.) 5 Poca Lazio con pochi alibi. Tardo il pentimento su Milinkovic panchinaro.

SALERNITANA

Nicola (all.) 7

È l’uomo dei miracoli. Per la cronaca e per la storia, una Salernitana epica.

Sepe 7

Il gol gli passa sotto le gambe. Si supera su Vecino e Zaccagni, dando il là all’impresa.

Gyomber sv

Fuori dopo 9’ per uno stiramento.

Bronn (10’ pt) 5

Ingresso beffardo per tutti. Perde Zaccagni sul gol e danneggia Milinkovic sul giallo.

Daniliuc 7

Assist involontario a Fazio (2º gol). Ha braccato Felipe Anderson, trasformandolo in un peso piuma.

Fazio 7

Il gol dell’1-2 da ex romanista. Elmo e corazza per fare razzia di palloni ed emozioni all’Olimpico.

Mazzocchi 7

Spumeggiante. La ripartenza e l’assist per Candreva il meglio delle sue appassionanti discese.

Candreva 7,5

Una carezza così lieve per la Salernitana, il suo gol. Uno schiaffo da ex alla Lazio. Arte allo stato puro e partita allo spasimo.

Radovanovic 6

Spalanca la porta a Vecino con un retropassaggio inconsulto. Aveva cucito bene il gioco.

L.Coulibaly 6,5

Un’antologia di recuperi, di “wrestling”, di imboscate. Anche un tiro a giro deviato da Provedel.

Bohinen (37’st) sv

Bradaric 7

Ha stanato Pedro e ha servito il cross a Dia dopo una splendida cavalcata.

Vilhena (37’ st) sv

Sfiora il quarto gol, è entrato a molla.

Bonazzoli 6

Esce per infortunio. Regista offensivo in un primo tempo senza tiri in porta.

Dia (19’ st) 7

È finito in porta con tutto il pallone. Il gol in scivolata, sbattendo contro il palo. Il giallo nella mini-rissa con Cancellieri.

Piatek 6,5

Ruba palla a Cataldi e lancia la ripartenza del tris. Sempre pronto a schizzare in avanti.

Botheim (37’ st) sv