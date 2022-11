Serie A, all’arbitro Orsato il derby Roma-Lazio: i precedenti

ROMA - La 13ª giornata di Serie A TIM Roma-Lazio, in programma domenica 6 ottobre 2022 alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Daniele Orsato (sez. Schio). Gli assistenti saranno Meli e Peretti, quarto uomo Colombo, Var Mazzoleni e Avar Pesaresi. Il fischietto veneto ha già diretto i biancocelesti in 45 occasioni : il bilancio di quest’ultime sorride. In 19 circostanze la Lazio ha ottenuto i tre punti, in 15 ha pareggiato ed in 11 è uscita sconfitta. L'ultimo precedente con l'arbitro Orsato, arbitro della fine di Coppa Italia vinta contro la Roma il 26 maggio 2013, risale alla settima giornata di questo campionato, Cremonese-Lazio 0-4.

Tutte le designazioni

Comunicate tutte le designazioni arbitrali. Fourneau per Udinese-Lecce, Feliciani per Empoli-Sassuolo, Marchetti per Salernitana-Cremonese, Fabbri per Milan-Spezia, Giua per Bologna-Torino, Cosso per Monza-Verona, Marinelli per Sampdoria-Fiorentina. I due big match della 13esima giornata: l’arbitro Mariani scelto per Atalanta-Napoli, mentre Doveri dirigerà Juve-Inter.