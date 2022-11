Sampdoria-Fiorentina: formazioni, consigli fantacalcio, tocca a Duncan?

GENOVA - Stankovic spera di recuperare Pussetto, almeno per la panchina. Poche novità di formazione con Amione e Augello che si giocano un posto a sinistra. Nella Fiorentina ancora out Sottil e Gonzalez, ma finisce tra gli indisponibili anche Amrabat, con Duncan pronto a sostituirlo in mediana.