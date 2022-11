Juventus-Inter: formazioni, consigli fantacalcio, gioca Bremer?

TORINO - Allegri ritrova pedine importanti con Bremer pronto a riprendere posto al centro della difesa (Bonucci verso la panchina) e Vlahovic titolare in avanti con Milik, ma Di Maria e Chiesa vanno in panchina. Nell’Inter Acerbi favorito su De Vrij in difesa. Brozovic non è al meglio ma partirà con la squadra.