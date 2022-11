LIVE Atalanta-Napoli, segui in diretta la sfida: le formazioni ufficiali

BERGAMO - Atalanta-Napoli può permettere a Gasperini di frenare la corsa degli azzurri e a Spalletti di tentare con una vittoria la prima fuga del campionato (andrebbe a +8). Al Gewiss Stadium è prima contro seconda e lo spettacolo è assicurato. Anche senza Kvaratskhelia, out per lombalgia e per il quale Gasp aveva preparato una gabbia tattica ad hoc che non servirà. Occhio però agli altri protagonisti del match e alla sfida a suon di gol tra Lookman e Osimhen.

17:10

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Lookman; Hojlund. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore: Spalletti.

17:00

Curiosità su Atalanta-Napoli

L'Atalanta ha trovato il gol in tutte le ultime otto partite di campionato contro il Napoli e mai nella sua storia in Serie A è riuscita ad andare a segno in più gare consecutive contro i partenopei.

L'ultimo pareggio a Bergamo tra Atalanta e Napoli in Serie A risale al 29 ottobre 2014 (1-1 firmato da Denis e Higuain). Da allora tre successi della Dea e quattro dei partenopei.

Il Napoli è arrivato a otto successi di Serie A consecutivi per la seconda volta sotto Luciano Spalletti. I partenopei potrebbero superare questa soglia per la prima volta dal febbraio 2018 (10 di fila nella gestione Sarri).

Duvan Zapata ha esordito in Serie A con la maglia del Napoli, indossandola per 37 incontri di Serie A tra il 2013 e il 2015. Nelle sue ultime sei sfide contro i partenopei il colombiano ha preso parte a sei reti, grazie a tre marcature e tre assist.

L'Atalanta è una delle due squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, contro cui Giacomo Raspadori non ha mai trovato né il gol né l'assist - per lui cinque incontri di campionato contro i nerazzurri senza prendere parte a nessuna rete, come contro il Bologna.