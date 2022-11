La Fiorentina vince ancora: Samp ko. Il Monza riparte contro l'Hellas

La 13ª giornata di Serie A vede la Fiorentina proseguire nel suo momento positivo. La squadra di Italiano batte infatti la Sampdoria a Marassi per 2-0. Per la viola è la seconda vittoria consecutiva in campionato mentre per i blucerchiati di Stankovic è la seconda sconfitta di fila, con il penultimo posto in classifica. Riparte il Monza di Palladino, che dopo tre sconfitte di fila supera l'Hellas Verona per 2-0. Nella festa biancorossa però c'è anche l'ansia per le condizioni di Sensi, uscito nel finale in lacrime dopo un intervento durissimo. Momento da incubo per la squadra di Bocchetti: sono 8 sconfitte di fila.

Sampdoria-Fiorentina 0-2: Bonaventura-Milenkovic, Italiano vince ancora La Sampdoria ospita la Fiorentina al Marassi nella 13ª giornata di Serie A. I blucerchiati di Stankovic sono a caccia di punti importanti per uscire dalla zona retrocessione, mentre i viola di Italiano vogliono proseguire il loro momento positivo dopo aver superato il girone di Conference League. Partita che si infiamma subito, con la Fiorentina che sblocca alla prima occasione: al 4' Dodò riceve da Ikoné, cross al centro per Bonaventura che anticipa Villar e firma l'1-0 battendo Audero. Primo tempo caratterizzato da moltissime interruzioni, tra falli, giocatori a terra e interventi del Var, con tensione molto alta tra le due squadre. Al 29' Jovic viene steso da Audero con Marinelli che fischia calcio di rigore. Ci vogliono però ben 5 minuti per il Var per richiamare l'arbitro, che cambia la sua decisione. Si riparte e subito si ferma a terra Bruno Amione: infortunio shock per il difensore, che diventa una maschera di sangue dopo uno scontro di gioco, ed è costretto subito al cambio. Nel finale della prima frazione ci sono ben sette minuti di recupero, con Caputo che sfiora il pareggio. Primi minuti della ripresa senza emozioni, poi alla prima occasione la Fiorentina raddoppia: calcio d'angolo di Mandragora, Milenkovic sovrasta Caputo e firma il 2-0 al 58'. Segue un lungo giro palla da parte dei viola, che gestiscono il possesso e il risultato senza rischi. Nessuna reazione da parte della Sampdoria, neanche con i cambi di Stankovic. La partita rimane così senza particolari emozioni fino al triplice fischio finale: vince ancora la Fiorentina. Sampdoria-Fiorentina, tabellino e statistiche