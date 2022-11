Spezia-Udinese: formazioni, consigli fantacalcio. Ipotesi Streler

LA SPEZIA – Gotti passa alla difesa a tre col rientro di Nikolau e la conferma di Reca largo a sinistra nei cinque di centrocampo. In avanti, out Gyasi, potrebbe toccare a Streler far coppia con Nzola. Nell’Udinese, sempre assenti Becao e Udogie, dovrebbe rivedersi lo stesso undici che ha giocato con il Lecce col solo Success al posto di Beto.