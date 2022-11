Napoli-Empoli, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

Partita: Napoli-Empoli

Orario partita: ore 18.30

Canale Tv: Zona Dazn (214 di Sky)

Pay Tv Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Napoli-Empoli: orari e canali

Napoli-Empoli è in programma alle ore 18.30 allo Stadio Maradona di Napoli e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv, o su Zona Dazn (214 di Sky).

Segui Napoli-Emppli su DAZN, Attiva ora

Napoli-Empoli in Diretta: la cronaca

Il Napoli si presenta all'appuntamento da primo in classifica e reduce dalla vittoria esterna con l'Atalanta. Successo anche per l'Empoli nell'ultima uscita: 1-0 al Sassuolo. Qui le probabili formazioni

Napoli-Empoli, segui la diretta sul nostro sito