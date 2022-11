Sassuolo-Roma, bocciati e promossi: Smalling è Clark Kent, il giro palla è contro l'insonnia

La Roma non va oltre l’1-1 sul campo del Sassuolo . Dopo l’amara sconfitta del derby, la squadra di Mourinho riesce ad andare in vantaggio con Abraham all’80’ ma dopo cinque minuti subisce il pareggio di Pinamonti . Ecco bocciati e promossi del match.

BOCCIATI

Il giro palla della Roma, leeeeento: voto 5

Rui Patricio la passa a Smalling, che la passa a Ibanez, che la passa a Smalling che la passa a Mancini per poi passarla a… Gli avvii d’azione della Roma sono più lenti di un film di Terrence Malick, ma molto meno creativi. Il problema è atavico e giusto Matic prova ogni tanto a portare qualche sorpresa, qualche passaggio in verticale. In generale, anche davanti, la circolazione del pallone così compassata permette al Sassuolo di non dare respiro agli attaccanti. Antidoto contro l'insonnia.

I calci da fermo della Roma, livello mira principiante: voto 5

Fuori Pellegrini, si attiva una maledizione: chiunque provi a battere un calcio di punizione o un angolo la spara in curva oppure lascia partire un suggerimento che definire fiacco è un eufemismo. Questo è un problema grosso, dato che la Roma fatica a segnare e uno dei pochi modi in cui ci riesce è proprio da calcio da fermo.

Smalling, dormita decisiva: voto 5

Il solito difensore impeccabile, fino al gol di Pinamonti. Non segue bene l’uomo e si fa anticipare. Bravo l’attaccante del Sassuolo. A Smalling però qualche errore nella stagione va anche concesso. Ogni tanto anche Superman ha bisogno di potersi concedere di essere Clark Kent.

PROMOSSI

Abraham, la risposta c’è : voto 6,5

Mourinho lo stuzzica alla vigilia e anche con la formazione iniziale, in cui lui non trova posto. Nella ripresa entra e si va a prendere il gol con uno stacco e un colpo di testa quasi rabbiosi. La Roma ha bisogno di questo Tammy motivato e dominante.

Rui Patricio, in un modo o nell’altro…: voto 7

Bravissimo sulla sassata di Frattesi. Poi nel primo tempo incappa in un paradosso: non sembra sicurissimo nelle prese, però alla fine respinge ogni tiro pericoloso: non bello ma efficace. Nella ripresa salva lo 0-0.