Lecce-Atalanta 2-1: Baschirotto e Di Francesco stendono Gasperini

LECCE - Il Lecce torna al successo successo all'ultima gara interna prima della pausa per i Mondiali battendo l'Atalanta 2-1 e si porta a +5 nella corsa salvezza: decide l'uno-due di Baschirotto e Di Francesco nella prima frazione, accorcia le distanze Zapata prima dell'intervallo. Primo stop esterno invece per i bergamaschi che perdono l'occasione di agganciare il Milan al secondo posto: Okoli impegna Falcone, Koopmeiners si divora il pari nella ripresa: per Gasperini è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Napoli.