Monza-Salernitana: formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Piatek?

MONZA - Palladino recupera Mota Carvalho, ma difficilmente il brasiliano partirà titolare. In mezzo al campo probabile tandem Rovella-Barberis. Nella Salernitana, in ritiro a Parma, Fazio è sempre alle prese con i problemi alla caviglia sinistra e dovrebbe dare forfait. In attacco con Piatek spazio a Dia.