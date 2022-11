Rangnick sentenzia: “Napoli spettacolare, Milan scudettato e avanti in Champions”

Durante la conferenza stampa di vigilia di Austria-Italia , il selezionatore austriaco Ralf Rangnick ha risposto volentieri a domande che hanno riguardato l'andamento della nostra Serie A. In particolare, a un quesito sull'andamento del nostro campionato e del Milan di Stefano Pioli , che sta inseguendo il Napoli e che è campione d'Italia in carica.

Rangnick: “Milan da 2-3 anni lavora bene”

Con la fuga del Napoli, chiunque esamini al momento la Serie A non può non fare i complimenti alla formazione di Luciano Spalletti. Non si sottrae neanche Rangnick, che prima però parla degli 'italiani' che ci sono nella sua nazionale: “Anche noi nella nostra rosa abbiamo chi gioca in Serie A, come Posch e Arnautovic. Le guardiamo le partite della Serie A ed è un campionato molto importante”.