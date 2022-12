De Laurentiis a Casini: "Sei schiavo di Lotito"

Lo stop del Mondiale, che ha fermato l'inarrestabile Napoli, deve essere stato per De Laurentiis come un tappo alle emozioni. E così, alla prima occasione utile, il patron azzurro ha liberato l'adrenalina regalando riflessioni, frecciatine ma anche delle vere e proprie cannonate. Dopo aver parlato anche un poco della sua creatura («Lo scudetto? Ora lasciamoli tranquilli in Turchia, poi vediamo...»), AdL si è seduto in prima fila, al Salone d'Onore del Coni, per assistere alla presentazione del codice di giustizia sportiva Figc. Lo spettacolo, però, era già andato in scena. «Il governo è sempre stato assente, benché il nostro gettito fiscale sia importantissimo - le sue parole sul tema delle tasse sospese del 2022, che il calcio potrebbe veder rateizzare in ulteriori 60 mensilità - Una volta c’erano gli schiavi, voi credete che gli schiavi siano finiti? Molta gente soffre e il calcio è la panacea dei mali, solo che fanno finta di non accorgersene». «Lo Stato non è stupido - ha proseguito - però finge di ignorare l'importanza del calcio perché altrimenti dovrebbe fare in modo che le leggi sulla sua modernizzazione si realizzassero in cinque minuti».