Roma, Napoli, Lazio, Juve, Inter, Milan: calendario amichevoli. Dirette tv e streaming, date e orario

ROMA - La Serie A si è fermata nel weekend del 13 novembre scorso in occasione della 15esima giornata di campionato: uno stop forzato, complice la disputa dei Mondiali in corso di svolgimento in Qatar fino al 18 dicembre prossimo. Il sipario sul massimo campionato italiano si rialzerà tra meno di un mese, il 4 gennaio 2023, e le big non vogliono farsi trovare impreparate. In agenda ci sono diversi appuntamenti per alcuni club: molti hanno già definito il programma pre-ripresa tra i confini nazionali, altri opteranno - o hanno già optato - per mini tour in giro per l'Europa ma anche fuori dal nostro continente. Lazio e Napoli hanno infatti organizzato allenamenti specifici e amichevoli in Turchia, il Milan volerà a Dubai mentre la Roma ha già disputato la tournée in Giappone. Tappa maltese per l'Inter di Simone Inzaghi che proprio ieri ha disputato la prima amichevole del mini-ritiro contro lo Gzira United, la Juventus invece si preparerà alla ripresa del campionato tra le mura amiche della Continassa.