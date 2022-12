Inter, Inzaghi: "Credo nella rimonta. Ho un grande rapporto con staff e giocatori"

Inzaghi crede nello Scudetto: "La rimonta è possibile"

I Re del Calcio andrà in onda il 29 dicembre, ma nel frattempo sono già disponibili alcuni stralci, come per esempio quello nel quale Inzaghi parla delle speranze di rimonta in Serie A e di questa lunghissima pausa per il Mondiale, una novità assoluta anche per chi, come il tecnico piacentino, vive il calcio ormai da decenni, da giocatore prima e da allenatore poi:

"Se credo nella rimonta? Assolutamente si. Per tutti noi tecnici questa situazione di stop è una novità totale. Il Napoli fino a questo momento ha fatto qualcosa di splendido, che ha amplificato ancora di più gli errori fatti dalle altre formazione, a cominciare dall’Inter. Un anno fa la classifica era più corta, eravamo tutte nel giro di pochissimi punti. Adesso la distanza è aumentata, quello che ha fatto la banda di Spalletti è qualcosa che in Europa nessuno è stato in grado di fare, serve farle i complimenti. Noi, come le altre, sappiamo che quello che abbiamo fatto finora non basta".

Inzaghi ricorda il successo in Supercoppa con la Juve

È stata fino a questo momento la sua prima e unica gioia da allenatore nerazzurro, ma il successo dello scorso gennaio in Supercoppa contro la Juve (di Sanchez allo scadere il gol decisivo, ndr) è ancora impresso nella mente di Inzaghi, che ricorda così l'esultanza al momento del triplice fischio:

"Qua ho fatto un ottimo scatto (ride, ndr). Poi mi sono accorto che i giocatori correvano dalla parte opposta, non mi rendevo ancora conto se era il triplice fischio, ma se avessi saputo che era finita probabilmente avrei continuato a correre”.

Inzaghi cercherà di replicare questo successo il 18 gennaio contro il Milan a Riyad.

Il rapporto bellissimo coi giocatori: "Nessuno mi ha mai mancato di rispetto"

La rimonta sul Napoli inizierà prima di tutto dalla compattezza che tutto il mondo Inter riuscirà a creare. Fino a questo momento Inzaghi, alla Lazio prima e in nerazzurro poi, è sempre stato molto rispettato dallo staff e dai giocatori, riuscendo a creare spesso un'unità d'intenti che ha permesso di ottenere grandi risultati.

Questo è ciò che si dovrà fare anche ad Appiano Gentile, dove comunque si respira un ottimo clima in questo senso:

"In tutti gli anni in cui ho allenato so che nessuno mi ha mai mancato di rispetto e quella è la cosa più importante. Si sa che ho un grande rapporto col mio staff e i miei giocatori ma sempre nel rispetto dei ruoli".