Udinese in formato Serie A: tris in rimonta nel test contro la Cremonese

CREMONA - L'Udinese espugna lo stadio 'Zini' di Cremona vincendo 3-1 il suo ultimo test amichevole che precede la ripartenza della Serie A e che vedrà i friulani in campo mercoledì 4 gennaio (calcio d'inizio alle 20.45) contro l'Empoli alla Dacia Arena. La Cremonese è invece attesa dalla sfida alla Juve sempre allo 'Zini'. La gara si decide nel primo tempo: padroni di casa avanti al 12' grazie alla punizione di Milanese deviata da Beto, quindi arriva la reazione dei friulani. Immediato pareggio con Arslan al 15' al termine di una pregevole azione corale. I bianconeri friulani mettono la testa avanti al 18' nuovamente con il centrocampista tedesco con cittadinanza turca, mentre il 3-1 arriva al 33' e porta la firma di Beto, bravo a capitalizzare lo splendido assist di Success. Nel secondo tempo tanti i cambi da una parte e dall'altra, con l'Udinese che sfiora il poker con Success mentre Valeri per poco non trova la porta da fuori e non riesce a riaprire il match.