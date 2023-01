Diretta Sassuolo-Sampdoria ore 12.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

REGGIO EMILIA - Riparte la Serie A e riparte il campionato di Sassuolo e Sampdoria. I neroverdi, reduci dal pesante ko di Bologna prima della lunga sosta mondiale, guardano alla classifica senza patemi d'animo nonostante le tre sconfitte subite nelle ultime quattro partite. Dall'altra parte invece la Sampdoria rischia grosso con alle spalle una sola vittoria in quindici giornate e quattro ko consecutivi prima della pausa. Dionisi e Stankovic non vogliono perdere tempo perché ripartire bene vuol dire riprendere vigore: "Non abbiamo ancora imparato dagli errori, voglio in campo la volontà di fare meglio", sottolinea Dionisi. Il tecnico serbo dei blucerchiati carica invece l'ambiente blucerchiato: "Questo è un altro campionato per noi, con 23 finali. Servono piedi per terra, cuore caldo e testa fredda".