Lecce-Lazio, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

LECCE - Dopo 51 giorni di stop per la sosta dovuta al Mondiale in Qatar, si torna in campo per la sedicesima giornata di Serie A. Alle 16.30 al Via del Mare il Lecce di Baroni affronta la Lazio di Sarri. Ecco dove seguirla.

Partita: Lecce-Lazio

Orario partita: ore 16.30

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport (252 del satellite)

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go, NOW

Lecce-Lazio, gara valevole per la sedicesima giornata di Serie A, è in programma alle 16.30 allo stadio Via del Mare e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv, o su Sky Sport Calcio e Sky Sport.

Il Lecce di Baroni aveva chiuso il campionato con due vittorie contro Atalanta e Sampdoria prima della sosta per il Mondiale in Qatar. La Lazio di Sarri è reduce dal netto ko a Torino contro la Juventus il 13 novembre scorso. Qui le probabili formazioni .

