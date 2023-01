Torino-Verona, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

Partita: Torino-Hellas Verona

Orario partita: ore 14.30

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Torino-Verona: orari e canali

Torino-Verona, gara valevole per la sedicesima giornata di Serie A, è in programma alle 14.30 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv.

Torino-Verona in Diretta: la cronaca

Il Torino di Juric è reduce dal pareggio all'Olimpico con la Roma ottenuto il 13 novembre scorso. Di fronte l'Hellas Verona di Zaffaroni, ultima con 5 punti in classifica e appesantita dalle 10 sconfitte consecutive. Qui le probabili formazioni.

Torino-Verona, segui la diretta sul nostro sito

