Fiorentina-Monza, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

Partita: Fiorentina-Monza

Orario partita: ore 18.30

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 251)

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go, NOW

Dove e a che ora vedere Fiorentina-Monza: orari e canali

Fiorentina-Monza, gara valevole per la sedicesima giornata di Serie A, è in programma alle 18.30 allo stadio Artemio Franchi e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv, o su Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 251).

Fiorentina-Monza in Diretta: la cronaca

Reduce dal ko a San Siro contro il Milan del 13 novembre scorso, la Fiorentina di Italiano vuole tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi. Il Monza, risollevato grazie alla cura Palladino, aveva chiuso il 2022 con un netto 3-0 casalingo rifilato alla Salernitana. Qui le probabili formazioni.

Fiorentina-Monza, segui la diretta sul nostro sito

Segui Fiorentina-Monza su DAZN, attiva ora