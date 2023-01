Lecce-Lazio diretta 0-1: finisce il primo tempo

17:12

38' - Nervosismo in campo, Romagnoli non ci sta

Zaccagni a terra per una botta in testa e palla messa fuori dalla Lazio. Il Lecce non ci sta e invece di ridare palla, la mette in fallo laterale. Romagnoli si arrabbia, serve Marinelli per placare gli animi.

17:11

37' - Giallo per Casale

Marusic sbaglia l'appoggio su Immobile e Umtiti fa ripartire i suoi. Colombo parte, Casale lo stende: giallo per il difensore della Lazio.

17:09

35' - Il Lecce chiede un rigore

Cataldi tocca con con la spalla Gendrey in area, tutto il Lecce chiede il calcio di rigore. Baroni ammonito in panchina. Tutto regolare per l'arbitro e Var.

16:58

25' - Contropiede Lazio, Basic non incide

Grande riparteza di Lazzari, che poi serve Zaccagni, ma sbaglia lo stop. Palla che finisce sul mancino di Basic: tiro alto. Potenziale occasione per la Lazio. Si dispera Sarri.

16:57

24' - Prima occasione per il Lecce

I padroni di casa ci provano e trovano il primo tiro con Gonzale. Palla fuori e sotto controllo lo sguardo di Provedel.

16:51

17' - Immobile vicino alla doppietta!

Assist magico di Milinkovic per Immobile, che al volo, in zona dischetto, prova il destro. Palla alta, l'attaccante, in caduta, non riesce ad impattare bene il pallone.

16:48

14' - Gol Lazio, segna Immobile!

Casale serve in profondità Immobile, che di destro calcia a botta sicura e insacca alle spalle di Falcone. Fuoriogioco non c'è, è tutto buono. Va avanti la Lazio!

16:45

11' - Potenziale occasione per i biancocelesti

Bellissima imbucata di Pedro per l'inserimento di Basic, ma è bravo Falcone in uscita ad anticipare il croato e liberare. Si alza il ritmo della partita.

16:40

7' - Che occasione per la Lazio!

Punizione di Cataldi per la testa di Casale, che da ottima posizione stacca di testa e trova una grande risposta di Falcone. Calcio d'angolo.

16:39

6' - Primo giallo per la partita

Lazzari parte sulla destra, Banda da dietro entra duro e lo stende. Per Marinelli c'è il giallo.

16:37

4' - Il Lecce ha cominciato bene la gara

Buona trama offensiva del Lecce che sulla sinistra manovra bene con Gallo. Cross dentro, c'è Basic in buona posizione a liberare l'area di testa.

16:33

1' - Inizia il match tra Lecce e Lazio

Si parte! Lazio con divisa bianca e inserti blu, Lecce con classica maglia giallorossa. Primo pallone per i biancocelesti. Poco prima del calcio d'inizio osservato un minuto di silenzio in memoria di Pelé.

16:10

I numeri di Lecce-Lazio

Nonostante la Lazio abbia vinto tre delle ultime cinque sfide di campionato contro il Lecce (1N, 1P), la formazione pugliese ha trovato il successo in quella più recente (2-1 il 7 luglio 2020). I salentini potrebbero rimanere imbattuti in due partite di fila di Serie A contro i biancocelesti per la prima volta dal 2005 (tre in quel caso).

16:00

Immobile scalpita, Lecce avvisato

Ciro Immobile torna titolare dopo i guai fisici di fine 2022. A segno con lo Sturm Graz il 13 ottobre e dopo 3 giorni lo stiramento che lo ha costretto a un lungo stop. Vuole i gol per scalare la classifica marcatori e rimettersi nelle primissime posizioni. Non vede l'ora.

15:45

La Lazio non sarà sola

I 1000 biglietti messi a disposizione al Via del Mare sono stati polverizzati nel giro di un'ora a mezza il giorno stesso della messa in vendita (il 27 dicembre). I tifosi della Lazio si faranno sentire in uno stadio comunque tutto esaurito. Un clima super per il primo match del 2023.

15:30

Lecce-Lazio, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda. A disp.: Bleve, Brancolini, Pongracic, Askildsen, Tuia, Di Francesco, Oudin, Voelkerling, Maleh, Ceesay, Lemmens, Pezzella, Rodiguez. All.: Marco Baroni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp: Maximiano, Adamonis, Patric, Hysaj, Radu, Floriani M., Marcos Antonio, Vecino, Bertini, Felipe Anderson, Cancellieri, Romero. All.: Maurizio Sarri.

15:25

Lazio, le parole di Pedro

"È sempre difficile tornare in campo dopo una sosta così lunga. In queste settimane abbiamo lavorato bene e oggi abbiamo una buona opportunità per riprendere il nostro percorso al meglio. Sarà un match difficile contro una squadra che, soprattutto in casa, gioca bene. Bello avere il supporto della gente, per noi è sicuramente uno stimolo”. Ha parlato così Pedro, ai microfoni di Lazio Style Channel, nel pre partita di Lecce-Lazio.

15:20

Lazio, riparte il tuo campionato

Dopo quasi due mesi anche la Lazio inizia di nuovo il campionato. Si riparte da Lecce con il quarto posto in tasca e tanta voglia di fare bene. Seconda miglior difesa del campionato, una solidità che Sarri spera di ritrovare subito: "Bisogna rientrare in campionato con la testa che funziona al 100 per cento più che con le gambe". Dopo 83 giorni dall'ultimo gol torna titolare anche Ciro Immobile. Infortuni alle spalle, non vede l'ora di tornare ad esultare.

Lecce, Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare