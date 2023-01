MILANO - Dzeko stende il Napoli e riaccende il campionato. La prima giornata del 2023 coincide con la prima sconfitta in campionato della capolista, apparsa spenta e con le sue stelle fuori ritmo. All'Inter basta una partita attenta in difesa e senza grandi sbavature per conquistare una vittoria che la rilancia a -8 dal Napoli e soprattutto apre nuovi scenari nella corsa scudetto.