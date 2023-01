Monza-Inter: formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Lautaro?

MONZA - Palladino dovrebbe optare per Petagna in attacco dal 1', con Dany Mota al posto di Caprari. Chance da titolare in difesa per Pablo Mari, nel caso Caldirola partirà dalla panchina. Confermatissimi sulle fasce Ciurria e Carlos Augusto. Nell'Inter Inzaghi è orientato a dare fiducia nuovamente alla coppia Dzeko-Lukaku in avanti, ancora panchina inizialmente per Lautaro. Unici possibili cambi: Dumfries al posto di Darmian sulla corsia di destra e De Vrij in sostituzione di Acerbi al centro della difesa. Ancora out Brozovic.