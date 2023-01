Salernitana-Torino: formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Nicolussi Caviglia?

SALERNO - Nella Salernitana possibile esordio per il nuovo arrivato Nicolussi Caviglia. Nicola deve scegliere se impiegare Candreva da mezzala o da esterno nel classico 3-5-2. In casa Torino si rivede in gruppo Singo. Sanabria può partire titolare con Vlasic e Miranchuk a supporto. In difesa Zima in vantaggio su Djidji.