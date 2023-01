Nesta: "Incubo derby per me e Totti". E sulla Roma di Mou...

ROMA - "Per noi giocatori romani quando c'era il derby era un incubo. Io, Totti e De Rossi nella Roma. Da quando sono entrato nell'accademia della Lazio a 8 anni, da quel giorno in testa c'è sempre il derby: me lo ripetevo in continuazione". Così Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan, intervistato dal canale ufficiale della Serie A, ricorda i momenti di tensione che anticipavano l'atteso derby capitolino: "Lo sentivi fin da piccolo e da grande è una cosa che ti rimane nel cervello. Ricordo che quando dovevo giocarlo con la Lazio non dormivo la notte, quando c'era quello tra Milan e Inter invece dormivo bene, sereno".

Nesta: "Roma? Squadra forte ma manca concentrazione" Interpellato sul big match di San Siro contro il Milan, Nesta dice la sua sulla Roma e sulla lotta scudetto: "Alla Roma manca la concentrazione", sentenzia l'ex centrale rossonero. "Hanno giocatori forti, ma ogni tanto a turno non hanno la concentrazione necessaria per non prender gol. Il Milan è in ritardo di punti. Il Napoli è andato talmente forte che ha lasciato dietro un bel divario, ma è lunga". Nesta elogia il campionato dei partenopei ma mette in risalto quelli che, secondo lui, sono i punti deboli della squadra di Spalletti: "A Napoli fanno difficoltà a gestire i problemi, qui starà alle avversarie approfittarne. Oggi per vincere serve il giocatore veloce, che salta l'uomo: le squadre sono organizzate, se non hai quel giocatore escono partite piatte". Il giocatore che, in Serie A, avrebbe le qualità per 'spaccare' le partite ci sarebbe eccome secondo Nesta: "Leao è quel giocatore, è cresciuto, gli manca quello step".