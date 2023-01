Fiorentina-Sassuolo 2-1: un rigore di Gonzalez al 91' regala i tre punti a Italiano

FIRENZE - Si apre con la vittoria in extremis della Fiorentina la 17esima giornata di Serie A. I viola superano 2-1 al 'Franchi' il Sassuolo di Dionisi, alla terza sconfitta di fila in campionato. Succede tutto nella ripresa: Saponara, entrato nell'intervallo, dopo tre minuti sblocca il risultato. Berardi pareggia quasi subito i conti al 12' su rigore. In pieno recupero Nico Gonzalez, al 46', sempre dal dischetto firma la rete del definitivo 2-1. La squadra di Italiano sale così a 23 punti in classifica, al nono posto, scavalcando momentaneamente il Torino. Gli emiliani invece rimangono fermi a quota 16.