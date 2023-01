Milan-Roma, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

Partita: Milan-Roma

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Milan-Roma: orari e canali

Milan-Roma, in programma alle 20.45 allo stadio San Siro, sarà il posticipo serale di questo weekend di campionato e chiuderà la domenica di Serie A. La sfida tra Pioli e Mourinho sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv.

Milan-Roma in diretta: la cronaca

Il Milan, dopo l'ottima ripartenza con vittoria in casa della Salernitana, cerca conferme nel big match di San Siro contro la Roma, reduce dal successo di misura sul Bologna firmato Pellegrini. Qui le probabili formazioni.

Milan-Roma, segui la diretta sul nostro sito

