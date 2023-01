Lecce-Milan dove vederla in tv Sky o Dazn

ROMA - Al Via del Mare, il Lecce di Marco Baroni affronta il Milan di Stefano Pioli , nel match valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Alle 18 il fischio d'inizio.

Partita: Lecce-Milan

Orario partita: ore 18

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Lecce-Milan orari e canali

Lecce-Milan,match valido per la diciottesima giornata di Serie A, è in programma alle 18 allo stadio Via del Mare e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv.

Lecce-Milan in Diretta: la cronaca

Il Lecce è reduce dalla vittoria casalinga con la Lazio e dal pari sul campo dello Spezia e vuole continuare ad incamerare punti salvezza. Dall'altra parte però c'è un Milan che vuole rialzarsi dopo il ko in Coppa Italia col Torino e il pareggio di San Siro con la Roma in campionato. Qui le probabili formazioni

