Un altro Napoli ha battuto di nuovo la Juve: quanti ko in 5 giorni

Tre volte il Napoli contro la Juventus in cinque giorni e per tre volte ha vinto la squadra azzurra. Settimana da sogno contro settimana da incubo per una sfida storica che nelle ultime ore s'è riproposta più volte. In campo non solo i grandi col successo per 5-1 del Maradona ma anche la Primavera. La squadra allenata da Frustalupi dopo aver eliminato la Juventus dalla Coppa Italia domenica ha battuto i bianconeri anche in campionato col punteggio di 2-1. Una tripla sconfitta a dir poco storica anche per una distanza temporale minima.