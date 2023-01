Cremonese-Monza 2-3: doppietta di Caprari, Alvini in bilico

CREMONA - Il Monza vince 3-2 in trasferta il derby lombardo con la Cremonese nella penultima giornata di andata di Serie A e inguaia ancor di più i grigiorossi, ultimi in classifica con 7 punti e ancora a secco di vittorie. I brianzoli si sono portati sul 3-0 con le reti nel primo tempo di Ciurria all'8' e Caprari (rigore) al 19', che ha completato la sua doppietta personale al 55'. I padroni di casa hanno reagito con i gol di Ciofani al 67' e di Dessers all'83' ma, nonostante l'impegno, non sono riusciti a completare la rimonta, subendo il quarto ko consecutivo. Alvini, tecnico della Cremonese, è sempre più a rischio esonero.