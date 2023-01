Roma-Fiorentina dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Roma-Fiorentina

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Roma-Fiorentina orari e canali

Roma-Fiorentina, match valido per la diciottesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv.

Roma-Fiorentina in Diretta: la cronaca

La Roma cerca la vittoria: i giallorossi vengono da tre pareggi nelle ultime quattro giornate, ma vengono dal pareggio in rimonta con il il Milan. La Fiorentina arriva dal successo con il Sassuolo. Qui le probabili formazioni

Roma-Fiorentina, segui la diretta sul nostro sito

