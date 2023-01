Ebuehi condanna Stankovic: l'Empoli batte 1-0 la Sampdoria

EMPOLI - Un gol di Ebuehi al 55' regala all'Empoli tre importanti punti in chiave salvezza: gli azzurri di Paolo Zanetti battono 1-0 la Sampdoria al 'Castellani' grazie a un gol di testa del difensore nigeriano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gara intensa e dal finale concitato con un gol annullato alla Sampdoria che aveva trovato il pareggio al 97' con Colley, poi annullato dall'arbitro Santoro dopo un consulto al Var per una irregolarità commessa da Gabbiadini. Un successo importante per i toscani che scavalcano Lecce e Monza e agganciano il Bologna all'11° posto a quota 22 punti. Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per i blucerchiati di Dejan Stankovic, terz'ultimi a 9 punti.